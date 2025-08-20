'Evento de violência extrema', afirma presidente do Olympique sobre caso Rabiot

O incidente ocorrido na semana passada entre os jogadores do Olympique de Marselha Adrien Rabiot e Jonathan Rowe após a derrota para o Rennes, que levou a diretoria a colocar ambos à venda, foi um "evento de violência extrema", explicou o presidente do clube, Pablo Longoria, em entrevista à AFP nesta quarta-feira (20).

"O que aconteceu na sexta-feira foi um evento de uma gravidade e uma violência extrema, algo espantoso. Tivemos que tomar uma decisão depois de um evento que passou dos limites aceitáveis em um clube de futebol, como qualquer outra organização", explicou Longoria, ao justificar "uma decisão que protege a instituição, que protege a temporada".

"Eu não estava no vestiário", conta o dirigente, "mas o que posso dizer, por tudo o que me foi passado pela equipe esportiva e não esportiva, é que foi algo inaudito, violento, muito agressivo e que passou de todos os limites".

"Roberto De Zerbi é treinador há 13 anos, Medhi Benatia está no futebol de alto nível desde que tem 22 anos e eu comecei no futebol profissional há 20 anos. Acho que nós três temos experiência suficiente para dizer que nunca tínhamos visto algo assim em um vestiário", acrescentou Longoria.

Na última sexta-feira, em jogo da primeira rodada do Campeonato Francês, o Olympique foi derrotado pelo Rennes por 1 a 0, sofrendo um gol nos acréscimos (90'+1), depois de ficar a maior parte do tempo com um jogador a mais. Os momentos após a partida foram muito tensos no vestiário da equipe e uma briga séria ocorreu entre Rabiot e Rowe.

Os dois jogadores foram afastados do elenco na segunda-feira, e na terça o clube anunciou que ambos estavam na lista de transferíveis.

Rowe, que chegou ao time de Marselha há um ano, já tinha encaminhada uma saída, mas a decisão de negociar Rabiot, que brilhou na temporada passada, a primeira pelo clube, foi uma grande surpresa.

"Vocês acham que eu, presidente do Olympique de Marselha, estou feliz por ter que chegar a este tipo de situação com um dos melhores jogadores da temporada passada, a quem apresentei como exemplo? Sinceramente, como clube, sofremos com a situação. Somos vítimas de uma situação, de uma briga sem limite, que é completamente inédita no mundo do futebol", declarou Longoria.

