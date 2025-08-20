Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Reino Unido proíbe propaganda do sabonete Sanex por 'estereótipo racial'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/08/2025 08:47

compartilhe

Siga no

O órgão regulador britânico de publicidade proibiu, nesta quarta-feira (20), um anúncio do sabonete líquido Sanex, de propriedade do grupo americano Colgate-Palmolive, por sugerir que a pele negra é "problemática" e a pele branca é "superior". 

A Autoridade de Normas Publicitárias (ASA, na sigla em inglês) afirmou que atuou após receber duas denúncias alegando que o anúncio televisivo perpetuava estereótipos negativos sobre pessoas de pele mais escura. 

O anúncio, exibido em junho, apresentava duas modelos negras com "pele seca e com coceira, o que é apresentado como problemático", enquanto uma modelo branca aparecia com a pele macia. 

Segundo o órgão regulador, "o anúncio pode reforçar o estereótipo racial negativo e ofensivo de que a pele negra é problemática e a pele branca é superior".

O órgão regulador determinou que o anúncio não deveria ser reexibido, pois violava as regras que proíbem publicidade prejudicial ou ofensiva. 

Segundo o comunicado da ASA, a Colgate-Palmolive, proprietária da marca Sanex, explicou durante a investigação que a "apresentação de modelos de diferentes origens e cores de pele" fazia parte de seu compromisso "com a diversidade", com a ideia de que o produto "é adequado para todos". 

A ASA reconheceu que a mensagem não foi intencional, mas alertou a empresa para "garantir que evite causar ofensas graves de cunho racial". 

A empresa não respondeu ao pedido de comentários da AFP.

ajb-zap/psr/es/aa

Tópicos relacionados:

gb publicidade racismo servicos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay