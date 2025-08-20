China e India se comprometem a retomar voos após visita diplomática

China e Índia anunciaram a retomada dos voos diretos em uma nova aproximação bilateral após a visita à cidade de Nova Délhi do chefe da diplomacia de Pequim.

A visita à Índia do ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, também permitiu avanços na questão da disputa fronteiriça, a retomada dos vistos de turismo e o avanço do comércio.

Em uma reunião entre Wang e o conselheiro indiano de Segurança Nacional, Ajit Doval, os dois países concordaram em "explorar a possibilidade de avançar nas negociações para a demarcação da fronteira". Também definiram a reabertura de três mercados comerciais fronteiriços, segundo a agência estatal chinesa Xinhua.

As relações entre os dois países mais populosos do mundo se deterioraram após um confronto mortal na fronteira em 2020.

As nações iniciaram uma reaproximação em outubro do ano passado, quando o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, se encontrou com o presidente chinês, Xi Jinping, pela primeira vez em cinco anos durante uma reunião de cúpula na Rússia.

Modi pretende viajar em breve à China, em sua primeira visita ao país desde 2018.

Wang, por sua vez, viajará agora para o Paquistão, rival da Índia e um dos aliados mais próximos da China na região.

"Índia e Paquistão são vizinhos importantes da China. Estamos dispostos a aumentar a cooperação amistosa com os dois países e esperamos que as divergências entre eles sejam administradas de forma adequada", comentou na terça-feira a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Mao Ning.

sam/je/tym/mas/arm/fp