Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Novas chuvas deixam mais de 20 mortos no Paquistão

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/08/2025 06:05

compartilhe

Siga no

Mais de 20 pessoas morreram em uma nova onda de chuvas de monção no Paquistão, informou a agência local de gestão de desastres nesta quarta-feira.

As chuvas torrenciais que afetaram o Paquistão durante a última semana provocaram inundações e deslizamentos de terra que destruíram vilarejos e deixaram centenas de mortos e dezenas de desaparecidos.

A Autoridade Nacional de Gestão de Desastres informou nesta quarta-feira que mais 10 pessoas morreram em Karachi, a capital financeira do sul do país, nas inundações. Onze pessoas faleceram na região norte de Gilgit-Baltistan.

Mais de 400 pessoas morreram apenas em Khyber-Pakhtunkhwa, uma província montanhosa no noroeste, perto da fronteira com o Afeganistão, desde a semana passada.

Os deslizamentos de terra e as enchentes repentinas são frequentes durante a temporada de monções, que vai de junho a setembro. 

Quase 750 pessoas morreram desde o início da temporada de monções. 

O Paquistão é um dos países mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas e enfrenta cada vez mais eventos meteorológicos extremos. 

As inundações de monções afetaram um terço do Paquistão em 2022 e deixaram quase 1.700 mortos.

stm/tym/arm/mas/fp

Tópicos relacionados:

ambiente clima meio paquistao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay