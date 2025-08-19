Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Vélez elimina Fortaleza e vai às quartas da Libertadores

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/08/2025 21:25

compartilhe

Siga no

O argentino Vélez Sarsfield se tornou o primeiro time a se classificar para as quartas de final da Copa Libertadores-2025 nesta terça-feira (19), após derrotar o Fortaleza por 2 a 0 em Buenos Aires, antes do início dos jogos Racing-Peñarol e São Paulo-Atlético Nacional. 

O time comandado pelo técnico Guillermo Barros Schelotto derrotou o Leão com gols de Maher Carrizo (8') e Tomás Galván (28') em meio a uma chuva torrencial na capital da Argentina, após um empate sem gols na semana anterior no Ceará. 

O Fortaleza, do técnico Renato Paiva, sucumbiu a um time do Vélez que se manteve no ataque no primeiro tempo e resistiu aos ataques brasileiros no segundo. 

Uma bela cabeçada de Carrizo colocou 'El Fortín' mais perto das quartas de final. O jovem atacante de 19 anos subiu alto e, diante da fraca marcação da defesa adversária, desviou com força e fez 1 a 0. 

Sem reação, o Fortaleza sofreu seu segundo gol da noite após perder a bola na saída. Galván não hesitou e, com um rápido giro, fechou o placar. 

O Vélez vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do confronto entre Racing Club e Peñarol, que será decidido na noite desta terça-feira em Avellaneda, após a vitória do campeão uruguaio por 1 a 0 no jogo de ida, em Montevidéu. 

Em outra partida de alta tensão, o São Paulo recebe o Atlético Nacional, da Colômbia, no estádio do Morumbi, após um empate em 0 a 0 no duelo de ida.

gfe/ma/aam

Tópicos relacionados:

2025 arg bra fbl fortaleza libertadores octavos velez

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay