Salah e Mariona Caldentey são eleitos Jogadores do Ano na Inglaterra

19/08/2025 17:49

O atacante egípcio do Liverpool, Mohamed Salah, e a atacante espanhola do Arsenal, Mariona Caldentey, foram homenageados nesta terça-feira (19), em cerimônia em Manchester, como jogador e jogadora do ano pela Associação de Jogadores Profissionais de Futebol (PFA) da Inglaterra. 

Salah, que marcou 29 gols e deu 18 assistências na temporada passada, foi fundamental para que os 'Reds' se tornassem campeões ingleses pela 20ª vez, igualando o recorde do Manchester United. 

O ecípcio, que já havia recebido este prêmio individual após as temporadas 2017/2018 e 2021/2022, se torna assim o primeiro jogador a conquistá-lo três vezes. 

Nos últimos meses, o atacante de 33 anos também recebeu o prêmio de melhor jogador do ano da imprensa especializada e da própria Premier League. 

Morgan Rogers, do Aston Villa, foi eleito Jogador Jovem do Ano pela PFA após uma temporada excepcional, na qual o meia-atacante estreou pela seleção inglesa. 

Além de Salah, a Equipe do Ano da PFA Premier League 2024/25 inclui vários jogadores do Liverpool: Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister. 

O zagueiro húngaro Milos Kerkez, que chegou aos 'Reds' em junho, vindo do Bournemouth, completa a lista, assim como o trio do Arsenal, William Saliba, Gabriel Magalhães e Declan Rice.

Matz Sels e Chris Wood também estão no elenco após temporadas de sucesso no Nottingham Forest (que terminou em 7º na Premier League), enquanto o atacante do Newcastle Alexander Isak, que quer deixar o clube, está no elenco após terminar em segundo na artilharia, atrás de Salah.

O prêmio feminino foi para a espanhola Mariona Caldentey, do Arsenal, que conquistou a última Liga dos Campeões da Europa pelos 'Gunners'. 

A atacante de 29 anos marcou 19 gols em todas as competições, incluindo oito na Champions, durante sua primeira temporada na Inglaterra.

