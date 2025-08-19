Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Pauta de videográficos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/08/2025 15:04

compartilhe

Siga no

* ElSalvador-EUA-Venezuela-migração-prisão-detentos

Este videográfico explica as condições de detenção dos venezuelanos expulsos pelos Estados Unidos para El Salvador em meados de março de 2025, por 4 meses, no Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot) antes de sua extradição para o país de origem. As condições de vida na megaprisão puderam ser reconstruídas graças aos depoimentos e aos desenhos de ex-detentos entrevistados pela AFP.

Imagem de satélite de 14 de abril de 2025 fornecida por Planet Labs PBC. VIDEOGRÁFICO ORIGINAL DISPONÍVEL

  

Maria Cecilia REZENDE

Gráficos

Avenida Almirante Barroso, n° 52- RJ CEP 20031 - 000 - Rio de Janeiro

Tel : +55 21 2217 0025

Tópicos relacionados:

pauta videograficos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay