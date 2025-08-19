Homem condenado por assassinato na Flórida em 1982 será executado

Um homem de 67 anos, condenado pelo assassinato de uma mulher que havia previamente sequestrado de seu escritório em 1982, será executado com uma injeção letal no estado da Flórida nesta terça-feira (19).

Kayle Bates foi sentenciado à pena de morte em 1983 pelo assassinato de Janet Renee White, de 24 anos. A mulher trabalhava em uma empresa de seguros em Lynn Heaven, Flórida.

Bates atacou White em seu escritório depois que ela voltou do seu horário de almoço e a esfaqueou até matá-la em uma área arborizada próxima.

Bates será executado às 18h no horário local (19h no horário de Brasília) na Prisão Estatal da Flórida.

Até agora, em 2025, foram registrados 28 execuções nos Estados Unidos, o maior número desde 2015, ano em que 28 condenados foram executados.

Vinte e três das execuções deste ano foram por injeção letal, duas por pelotão de fuzilamento e três por hipóxia por inalação de nitrogênio - um procedimento no qual o gás nitrogênio é bombeado através de uma máscara facial que provoca asfixia.

O uso de nitrogênio como método para aplicar a pena de morte foi denunciado por especialistas das Nações Unidas como cruel e desumano.

A Flórida realizou nove execuções em 2025, o maior número em todo o país.

A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados dos Estados Unidos, enquanto outros três - Califórnia, Oregon e Pensilvânia - têm moratórias impostas à pena de morte.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é um defensor da pena capital. Durante seu primeiro dia de retorno à Casa Branca, ele pediu a ampliação de seu uso para "os crimes mais atrozes".

