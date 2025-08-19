Jannik Sinner e Katerina Siniakova desistem do torneio de duplas mistas do US Open

O italiano Jannik Sinner e a tcheca Katerina Siniakova decidiram não participar do torneio de duplas mistas do US Open, após o número 1 do tênis masculino abandonar a final do Masters 1000 de Cincinnati, na segunda-feira (18), por um mal-estar durante a partida.

"Estou me sentindo mal desde ontem [domingo]", declarou Sinner ao desistir da final contra o espanhol Carlos Alcaraz.

"Eu tentei, mas não consigo. Me sinto mal. Não consigo me movimentar, sinto que vou desmaiar. Sinto muito pelos fãs", explicou o italiano, que não foi à entrevista coletiva posterior ao torneio, mas confirmou pelas redes sociais que vai defender o título de simples do US Open.

Sinner e Siniakova serão substituídos pelos americanos Christian Harrison e Danielle Collins, que terão como primeiros adversários o alemão Alexander Zverev e a suíça Belinda Bencic.

Para aumentar o interesse no torneio de duplas mistas, a organização do US Open mudou o calendário da competição para este ano, com jogos nesta terça e na quarta-feira, e uma premiação robusta para os vencedores: US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões na cotação atual).

Entre as 16 duplas ilustres que entrarão em quadra se destacam a formada por Alcaraz e a britânica Emma Raducanu, a polonesa Iga Swiatek com o norueguês Casper Ruud e os sérvios Novak Djokovic e Olga Danilovic.

