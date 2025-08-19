Deputado finlandês de 30 anos morre dentro do Parlamento

Um deputado finlandês de 30 anos de idade morreu nesta terça-feira (19) no edifício do Parlamento em Helsinque, anunciou o serviço de imprensa do Legislativo.

"A pessoa falecida no edifício do Parlamento no dia 19 de agosto é Eemeli Peltonen, um deputado em seu primeiro mandato", indicou um comunicado, sem detalhar as causas da morte.

Segundo a polícia, Peltonen, do Partido Social-Democrata finlandês, morreu por volta das 08h GMT (5h em Brasília).

A instituição destacou que "as causas do falecimento estão sendo investigadas, mas não se suspeita de um ato criminoso nesta etapa".

O presidente finlandês, Alexander Stubb, assim como vários deputados, lamentaram a notícia.

A bandeira finlandesa estava a meio mastro nesta terça-feira em frente ao Parlamento, localizado no centro de Helsinque, em sinal de luto.

Natural de Järvenpää (sul), Peltonen afirmou no final de junho que estava de licença médica devido a uma infecção contraída em um centro médico durante o tratamento de uma doença renal.

Os deputados finlandeses estão atualmente em recesso de verão. A sessão de outono começará no dia 2 de setembro.

