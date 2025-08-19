Assine
Após título em Cincinnati, Alcaraz se aproxima do topo do ranking da ATP

19/08/2025 11:37

Campeão do Masters 1000 de Cincinnati, após o abandono do italiano Jannik Sinner na final, o espanhol Carlos Alcaraz diminuiu a distância para o topo do ranking da ATP e pode voltar a ser o número 1 do mundo no US Open, que começará no próximo domingo (24).

No Grand Slam dos Estados Unidos, Sinner, atual líder do ranking, terá que defender os 2.000 pontos que obteve com o título do ano passado, quando venceu o americano Taylor Fritz na final.

Por outro lado, Alcaraz, eliminado na segunda rodada em 2024, tem poucos pontos a defender (50), e por isso pode saltar na classificação se chegar à fase decisiva do torneio.

No ranking da ATP publicado nesta terça-feira (19), o italiano conta com 1.890 pontos de vantagem sobre o espanhol, que não é o número 1 do tênis masculino desde agosto de 2023.

As únicas mudanças dentro do Top 10 foram a entrada do russo Karen Khachanov (9º) e a saída do dinamarquês Holger Rune (11º).

A maior ascensão no ranking foi do francês Terence Atmane, que surpreendeu chegando à semifinal em Cincinnati, eliminando Fritz e Rune, ao subir 67 posições para ser o 69º na classificação.

O brasileiro João Fonseca, que foi eliminado na terceira rodada, ganhou oito posições e agora é o número 44 do mundo, atingindo sua melhor colocação na carreira.

-- Ranking da ATP publicado nesta terça-feira, 19 de agosto de 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 11.480 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 9.590

3. Alexander Zverev (ALE) 6.230

4. Taylor Fritz (EUA) 5.575

5. Jack Draper (GBR) 4.440

6. Ben Shelton (EUA) 4.280

7. Novak Djokovic (SRV) 4.130

8. Alex De Minaur (AUS) 3.545

9. Karen Khachanov (RUS) 3.240 (+3)

10. Lorenzo Musetti (ITA) 3.205

11. Holger Rune (DIN) 3.050 (-2)

12. Casper Ruud (NOR) 2.905 (+1)

13. Daniil Medvedev (RUS) 2.760 (+2)

14. Tommy Paul (EUA) 2.610 (+2)

15. Andrey Rublev (RUS) 2.610 (-4)

16. Jakub Mensik (CZE) 2.430 (+1)

17. Frances Tiafoe (EUA) 2.340 (-3)

18. Alejandro Davidovich (ESP) 2.185

19. Francisco Cerúndolo (ARG) 2.135 (+4)

20. Arthur Fils (FRA) 2.120

... 

44. João Fonseca (BRA) 1.095 (+8)

Tópicos relacionados:

atp tenis

