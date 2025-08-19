Presidente do México nega acordo com a DEA para projeto conjunto

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, desmentiu, nesta terça-feira (19), a existência de um acordo com a agência antidrogas dos Estados Unidos (DEA) para participar de um projeto conjunto contra operadores que controlam as rotas do narcotráfico na fronteira entre os dois países.

Na segunda-feira, a DEA havia informado, por meio de nota, que o México colabora no chamado 'Proyecto Portero' (Projeto Porteiro, em tradução livre), mas a presidente mexicana negou o anúncio.

"Não há nenhum acordo com a DEA", disse Sheinbaum em sua coletiva matutina.

