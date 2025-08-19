Assine
Israel insiste na libertação de todos os reféns como parte de acordo sobre Gaza

19/08/2025 11:12

Israel não mudou sua política e continua exigindo a libertação dos reféns israelenses que o Hamas ainda mantém em Gaza, declarou à AFP uma fonte governamental de alto escalão nesta terça-feira (19).

A política israelense "é coerente e não mudou. Israel exige a libertação" de todos os reféns, "de acordo com os princípios estabelecidos pelo gabinete (do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu) para encerrar a guerra", declarou a fonte ao ser questionada sobre a nova proposta dos mediadores para uma trégua na Faixa de Gaza, que o Hamas aceitou.

conflito israel palestinos

