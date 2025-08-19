Espanha terá 'horas difíceis' até extinção de incêndios, alerta Pedro Sánchez

Embora a onda de calor que alimentou os grandes incêndios florestais na Espanha tenha acabado, "restam horas difíceis" na luta contra as chamas, declarou nesta terça-feira (19) o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, em uma visita a Extremedura, uma das regiões mais afetadas.

"Peço aos meios de comunicação, e também aos cidadãos e cidadãs (...) que tomem precauções extremas, que não confiemos, que restam momentos críticos, que restam horas difíceis", afirmou Sánchez em uma declaração à imprensa após visitar o centro de comando de uma operação contra um incêndio.

Esta é sua segunda visita à área de incêndios e, como na primeira, no domingo, reiterou que buscará "um pacto de Estado diante da emergência climática".

"A emergência climática se agrava a cada ano, é mais recorrente a cada ano e se aceleram os [seus] efeitos a cada ano", sobretudo "na Península Ibérica", argumentou.

Após 16 dias com temperaturas na casa dos 40ºC em muitos pontos do país, os termômetros caíram nesta terça-feira em toda a Espanha, com o aumento da umidade em muitas regiões, o que deve facilitar a extinção dos focos.

No entanto, a extinção total das chamas está longe, e três regiões da metade oeste do país - Galícia, Castilla y León e Extremadura - continuam combatendo incêndios enormes e fora de controle que queimaram mais de 100.000 hectares em menos de duas semanas.

