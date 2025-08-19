Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rússia devolveu os corpos de 1.000 soldados ucranianos, diz Kiev

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/08/2025 09:12

compartilhe

Siga no

A Rússia devolveu os corpos de 1.000 soldados ucranianos, a maioria mortos na frente de batalha e alguns que faleceram em cativeiro, informou Kiev nesta terça-feira (19), destacando que as operações de troca representam um dos poucos resultados das negociações entre os dois países. 

"Como resultado das medidas de repatriação, os corpos de 1.000 pessoas falecidas foram entregues à Ucrânia" pela Rússia, que indicou que se tratava de soldados ucranianos, de acordo com o centro ucraniano responsável pelo tratamento de prisioneiros de guerra.

bur-led/pop/bfi/mab/hgs/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay