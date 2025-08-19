Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Quase 400 mortos no Paquistão pelas chuvas de monção

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/08/2025 08:34

compartilhe

Siga no

Pelo menos 393 pessoas morreram desde a última quinta-feira no Paquistão devido às chuvas torrenciais de monção, anunciaram as autoridades nesta terça-feira (19).

A autoridade nacional de gestão de desastres (NDMA) detalhou que, desse total, 356 mortes ocorreram na província montanhosa de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste, perto do Afeganistão.

A agência especificou que, ao todo, 706 paquistaneses morreram desde 26 de junho devido às monções, cuja temporada se estende até meados de setembro.

Enquanto isso, continuam as operações para tentar encontrar os corpos enterrados sob a lama e os escombros.

Gul Hazir, um habitante da vila de Bar Dalori, contou à AFP que a água da chuva veio de dois lados e cercou a vila.

"Foi como nos filmes apocalípticos, ainda não acredito no que vi", disse ele. "Nem sequer foi a água que nos atingiu primeiro, mas sim rochas e pedras, que caíram massivamente sobre nossas casas", acrescentou.

Os moradores locais, privados de eletricidade, tentaram nas últimas horas encontrar seus entes queridos usando qualquer coisa: pás, martelos, telefones celulares...

Alguns, como Saqib Ghani, chegaram até a procurar com as próprias mãos. O corpo do pai foi encontrado, mas ele continua procurando outros membros da família, presos sob a lama trazida pela chuva.

stm-sbh/cgo/avl/hgs/dd/aa

Tópicos relacionados:

clima inundacoes paquistao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay