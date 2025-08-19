Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Moscou alerta que acordo de paz na Ucrânia deve garantir segurança da Rússia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/08/2025 07:40

compartilhe

Siga no

O chanceler da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou nesta terça-feira que qualquer acordo de paz na Ucrânia deverá levar em consideração "os interesses de segurança" de Moscou, um dia após a reunião em Washington entre Volodimir Zelensky e Donald Trump.

"Sem respeito pelos interesses de segurança da Rússia, sem respeito total pelos direitos dos russos e dos falantes de russo que vivem na Ucrânia, não se pode falar de acordos de longo prazo", disse Lavrov ao canal de TV estatal Rossiya 24.

O ministro também mencionou a possibilidade de um encontro em breve entre Putin e Zelensky, mas destacou que a reunião deverá ser preparada "minuciosamente".

bur/avl/hgs/fp

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia paz russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay