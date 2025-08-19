Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Austrália critica Israel por revogação de vistos de diplomatas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/08/2025 06:59

compartilhe

Siga no

A ministra australiana das Relações Exteriores criticou Israel nesta terça-feira (19) por revogar os vistos de seus diplomatas credenciados na Autoridade Palestina. 

A medida israelense foi adotada depois que a Austrália impediu, na noite de segunda-feira, que um político de extrema direita de Israel entrasse no país para dar uma série de palestras. 

As relações entre os dois países estão cada vez mais tensas desde que Canberra declarou que reconhecerá o Estado palestino na Assembleia Geral da ONU, em setembro.

A ministra australiana, Penny Wong, qualificou a revogação dos vistos diplomáticos como uma "reação injustificável" de Israel.

"No momento em que o diálogo e a diplomacia são mais necessários do que nunca, o governo (de Benjamin) Netanyahu isola Israel e mina os esforços internacionais para a paz e a solução de dois Estados", afirmou em um comunicado.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, respondeu nesta terça-feira na rede social X e criticou o homólogo australiano, Anthony Albanese, que chamou de "político fraco, que traiu Israel e abandonou os judeus da Austrália".

Canberra cancelou na segunda-feira o visto do político israelense de extrema direita Simcha Rothman, cujo partido integra a coalizão governante de Netanyahu.

Algumas horas depois, o ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Saar, anunciou a revogação dos vistos dos representantes australianos na Autoridade Palestina, que governa a Cisjordânia ocupada.

sft/djw/stu/mas/arm/avl/fp

Tópicos relacionados:

australia conflito diplomacia israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay