Austrália critica Israel por revogação de vistos de diplomatas

A ministra australiana das Relações Exteriores criticou Israel nesta terça-feira (19) por revogar os vistos de seus diplomatas credenciados na Autoridade Palestina.

A medida israelense foi adotada depois que a Austrália impediu, na noite de segunda-feira, que um político de extrema direita de Israel entrasse no país para dar uma série de palestras.

As relações entre os dois países estão cada vez mais tensas desde que Canberra declarou que reconhecerá o Estado palestino na Assembleia Geral da ONU, em setembro.

A ministra australiana, Penny Wong, qualificou a revogação dos vistos diplomáticos como uma "reação injustificável" de Israel.

"No momento em que o diálogo e a diplomacia são mais necessários do que nunca, o governo (de Benjamin) Netanyahu isola Israel e mina os esforços internacionais para a paz e a solução de dois Estados", afirmou em um comunicado.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, respondeu nesta terça-feira na rede social X e criticou o homólogo australiano, Anthony Albanese, que chamou de "político fraco, que traiu Israel e abandonou os judeus da Austrália".

Canberra cancelou na segunda-feira o visto do político israelense de extrema direita Simcha Rothman, cujo partido integra a coalizão governante de Netanyahu.

Algumas horas depois, o ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Saar, anunciou a revogação dos vistos dos representantes australianos na Autoridade Palestina, que governa a Cisjordânia ocupada.

sft/djw/stu/mas/arm/avl/fp