Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Starmer copresidirá reunião de voluntários para analisar 'próximos passos' na Ucrânia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/08/2025 06:44

compartilhe

Siga no

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, copreside nesta terça-feira (19) uma reunião virtual da "coalizão de voluntários" após as conversas de segunda-feira entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, informou um porta-voz do governo trabalhista à AFP. 

"O primeiro-ministro copresidirá esta manhã uma reunião virtual da Coalizão de Voluntários para informar os líderes sobre os resultados das conversações em Washington e discutir os próximos passos", indicou o porta-voz.

Após a reunião de segunda-feira entre Trump e Zelensky, que teve a participação de vários líderes europeus, entre eles Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron e o chefe de Governo alemão Friedrich Merz, foi mencionada a possibilidade de um encontro de cúpula em breve entre o presidente ucraniano e Putin.

A esperança de um avanço nas negociações para encerrar a guerra na Ucrânia aumentou depois que Trump disse ter conversado por telefone com o presidente Putin, com quem se reuniu na semana passada no Alasca.

Se confirmada, seria a primeira reunião entre Zelensky e Putin desde que a Rússia invadiu a Ucrânia há quase três anos e meio.

pdh-psr/hgs/fp

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua gb paz russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay