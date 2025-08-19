Durão Barroso diz que é urgente Europa se rearmar

O ex-primeiro-ministro de Portugal e ex-presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, afirmou que se sentiu profundamente decepcionado com a posição do presidente Lula e do Brasil diante da guerra na Ucrânia. Para ele, a neutralidade brasileira representa um afastamento histórico do compromisso do país com o direito internacional e o multilateralismo.

A opinião parte de quem já negociou com Vladimir Putin em mais de 20 ocasiões: Durão considera que o Brasil deveria ter adotado uma postura mais firme em defesa dos princípios que tradicionalmente sustentou nas Nações Unidas.

Durão Barroso defendeu a urgência do rearmamento europeu diante das ameaças de Vladimir Putin, ressaltou o potencial do acordo Mercosul-União Europeia e a importância de uma diplomacia mais pragmática entre Brasil e Europa.

Leia os principais trechos da entrevista.

O senhor ainda acredita que o acordo União Europeia-Mercosul sai?

Acredito e desejo muito. Trabalha-se para esse acordo há mais de 25 anos, e eu mesmo estive na origem dele, ainda como ministro das Relações Exteriores de Portugal. É um bom acordo para a Europa, para o Mercosul e para o Brasil.

Neste momento houve uma convergência de vontades. Eu espero que isso agora seja ultrapassado, porque é bom para a Europa e para o Mercosul. Eu até diria que é bom para o comércio mundial. Quando vemos agora o renascer de um certo protecionismo, seria um excelente exemplo que a União Europeia e o Mercosul finalmente conseguissem pôr em prática esse acordo.

O senhor vê espaço para uma nova diplomacia entre Brasil e Europa, mais voltada a investimentos e resultados concretos?

Eu vejo. Vejo e desejo também isso. Porque, como sabe, nós aqui em Portugal sempre fomos, digamos, o partido brasileiro dentro da União Europeia. Defendemos naturalmente, por uma cumplicidade histórica e cultural, uma ligação muito próxima entre a Europa e o Brasil. E há grandes oportunidades aí, dos dois lados. Com investimentos mútuos, na parte da tecnologia, na parte da educação. Para além do comércio, claro, de bens e serviços, há aqui grandes hipóteses.

Donald Trump atrapalha ou também traz oportunidades para essa relação?

É preciso parar de apenas criticar o Trump e fazer o dever de casa. Não é por causa de Donald Trump, nem de nenhum presidente americano, que a Europa ainda não aprofundou mais o seu mercado interno. A Europa precisa fazer isso, criar uma união de mercado de capitais, investir em tecnologia e construir sua própria defesa. Há, sim, dificuldades com Trump, mas também uma oportunidade: deixar de ser aquilo que temos chamado de adolescente geopolítico e assumir-se também, não apenas como um espaço econômico, mas também um espaço político.

O senhor estava bastante otimista com o terceiro governo Lula e possibilidades do Brasil. Continua otimista?

Para ser muito sincero, há muita crítica. Mas eu continuo a pensar que o potencial do Brasil é imenso. Há coisas fantásticas que se passam no Brasil, do agronegócio às universidades, da tecnologia à aeronáutica.

O Brasil tem imensa coisa que funciona sem o governo. Às vezes, até funciona melhor sem o governo. O Brasil é isso. É uma sociedade muito forte e democrática, graças, aliás, a uma imprensa livre. Portanto, eu tenho confiança no futuro do Brasil e continuo a esperar que algumas dificuldades sejam ultrapassadas.

De onde vem sua relação tão forte com o Brasil?

Meu pai nasceu no Rio, era luso-brasileiro. Cresci com o Brasil dentro de casa: lia o Cruzeiro, a Manchete, acompanhava o futebol e o Carnaval. Sempre fui fascinado. Depois, fui muitas vezes ao Brasil, tenho família no Rio, conheço várias regiões. É uma paixão antiga e profunda, pessoal e política.

Como é negociar com o Vladimir Putin, com quem o senhor já esteve tantas vezes?

É difícil. Digo isso com pena, porque eu tenho um grande respeito pela Rússia, que é um país de civilização europeia, com uma cultura extraordinária e com uma história notável. Nós não podemos nunca esquecer que foi a Rússia que resistiu ao Nazismo.

O presidente Putin que eu conheço é muito difícil a negociar, porque muitas vezes não faz o que diz. Lamento dizer, mas é verdade. Tive vários casos em que ele me dizia uma coisa e estava a fazer exatamente a contrária. E depois vai adiando. Tem aqueles truques todos, aquela astúcia. Má fé na negociação.

O Brasil devia ter uma posição mais voltada para a Europa, nesse caso?

Eu devo dizer com muita sinceridade, eu fiquei muito desiludido com a posição do presidente Lula e do Brasil na questão da Rússia, da Ucrânia. Porque o Brasil tem sido um país que tem defendido sempre o direito internacional e o multilateralismo.

O Brasil pode ter um papel importante ao unir o mundo, e não ao dividir. É um país democrático, desenvolvido, com raízes ocidentais. O discurso do sul global, em muitos casos, é movido por ressentimento. E ressentimento não é política. O Brasil pode estar nos BRICS e também no G7 alargado. É uma ponte possível entre diferentes mundos.

O quão urgente é a Europa se rearmar?

É urgente. Eu sou pacifista, um dos dias mais felizes da minha vida foi quando, em nome da União Europeia, recebi o Prêmio Nobel da Paz em 2012. Mas como diz aquele velho adágio latino, se queres a paz, prepara-te para a guerra. A melhor forma de evitarmos uma agressão da Rússia é estarmos preparados.

Os europeus têm de fazer mais para a sua defesa, mas defesa não é para atacar. A Europa não quer invadir a Rússia. Infelizmente, passou pela cabeça do senhor Putin invadir a Ucrânia, mas a Aliança Atlântica é uma aliança de defesa.