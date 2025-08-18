Assine
Trump diz que Europa fornecerá garantias de segurança à Ucrânia e os EUA coordenarão

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/08/2025 19:44

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira (18), após conversar com líderes europeus, que a Europa poderia oferecer garantias de segurança à Ucrânia como parte de um acordo de paz com a Rússia, no qual Washington teria um papel de coordenação.

"Na reunião, discutimos sobre as garantias de segurança para a Ucrânia, sobre quais poderiam ser oferecidas pelos diferentes países europeus, em coordenação com os Estados Unidos", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

