Trump diz que Europa fornecerá garantias de segurança à Ucrânia e os EUA coordenarão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira (18), após conversar com líderes europeus, que a Europa poderia oferecer garantias de segurança à Ucrânia como parte de um acordo de paz com a Rússia, no qual Washington teria um papel de coordenação.

"Na reunião, discutimos sobre as garantias de segurança para a Ucrânia, sobre quais poderiam ser oferecidas pelos diferentes países europeus, em coordenação com os Estados Unidos", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

