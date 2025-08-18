Assine
Leeds comemora retorno à Premier League com vitória sobre o Everton

18/08/2025 18:40

O Leeds United, de volta à Premier League depois de duas temporadas na segunda divisão, começou sua campanha na elite do futebol inglês com uma vitória por 1 a 0 sobre o Everton nesta segunda-feira (18).

O atacante alemão Lukas Nmecha, que havia acabado de entrar em campo, marcou o único gol do jogo na reta final numa cobrança de pênalti (84').

A penalidade foi marcada após a bola desviar no braço do zagueiro James Tarkowski dentro da área, em chute de Anton Sachs, o que gerou muita reclamação dos jogadores do Everton.

O time de Liverpool, que nos últimos anos lutou para escapar do rebaixamento na Premier League, começa com um tropeço uma temporada com boas expectativas para a equipe, com a estreia de seu novo estádio e a contratação de jogadores como o atacante Jack Grealish, que disputou 20 minutos do jogo em Elland Road.

Na segunda rodada, o Leeds visitará o Arsenal no próximo sábado, enquanto os 'Toffees' farão seu primeiro jogo no Everton Stadium, no domingo, contra o Brighton.

