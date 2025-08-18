Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump interrompeu cúpula com líderes europeus para ligar para Putin

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/08/2025 18:39

compartilhe

Siga no

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompeu nesta segunda-feira (18) a cúpula com líderes europeus na Casa Branca para ligar para seu contraparte russo, Vladimir Putin, em busca de alcançar um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia.

A ligação foi realizada enquanto Trump recebia o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, e os dirigentes do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Finlândia, da Comissão Europeia e da Otan, indicou à AFP uma fonte próxima à reunião que pediu anonimato.

dk/st/nn/mr/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua paz politica russia ucrania ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay