Homem pega pena elevada por tentar matar agente duplo ucraniano na Rússia

18/08/2025 15:25

Um homem acusado de tentar matar no ano passado, em Moscou, um ex-oficial dos serviços de segurança ucranianos (SBU), que passou para o lado russo, foi condenado a 16 anos de prisão, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira (18).

Vassili Prozorov, o ex-agente ucraniano, ficou ferido quando seu carro explodiu na capital russa, em abril de 2024.

Prozorov anunciou em 2019 que tinha passado para o lado da Rússia.

Na ocasião, ele havia dito que forneceu informações para este país desde abril de 2014, quando teve início o conflito com os separatistas dirigidos pelo governo russo no leste da Ucrânia.

Um dos homens acusados de terem tentado matá-lo, Rostislav Jouravlev, foi considerado culpado de participar de um "atentado terrorista" e condenado a 16 anos de prisão, informou o comitê de investigação pelo Telegram.

O comunicado não revelou sua nacionalidade, que, segundo a agência estatal russa Ria Novosti, é ucraniana.

Vassili Prozorov acusou a Ucrânia de ser responsável da tentativa de assassinato de que foi vítima, uma versão também fornecida pelos serviços de segurança russos (FSB).

No total, três pessoas foram detidas na Rússia por envolvimento com estes fatos, segundo a Ria Novosti.

Desde o início da operação na Ucrânia, em fevereiro de 2022, vários homicídios ou tentativas de assassinato atribuídas ou reivindicadas por Kiev tiveram como alvo em território russo personalidades que apoiam a ofensiva militar do Kremlin.

