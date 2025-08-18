Sinner, Alcaraz e Swiatek estarão no torneio de duplas mistas do US Open

Muitos dos principais tenistas do mundo, entre eles o italiano Jannik Sinner, o espanhol Carlos Alcaraz e a polonesa Iga Swiatek, estão inscritos no torneio de duplas mistas do US Open, conforme a tabela anunciada nesta segunda-feira (18).

A competição, que tem como atrativo um prêmio de US$ 1 milhão (R$ 5,3 milhões na cotação atual) para a dupla vencedora, será disputada entre terça e quarta-feira nesta semana, coincidindo com o início do qualifying do Grand Slam americano (24 de agosto - 7 de setembro).

Sinner, que nesta segunda-feira disputará a final do Masters 1000 de Cincinnati contra Alcaraz, fará dupla com a tcheca Katerina Siniakova (número 2 do mundo em duplas), enquanto o espanhol jogará ao lado da britânica Emma Raducanu.

Por sua vez, Swiatek, que fará a final do WTA 1000 de Cincinnati contra a italiana Jasmine Paolini, terá como parceiro o norueguês Casper Ruud.

Entre as outras duplas inscritas aparecem a americana Jessica Pegula com o britânico Jack Draper, os americanos Taylor Townsend e Ben Shelton, os sérvios Novak Djokovic e Olga Danilovic e o francês Gaël Monfils com a japonesa Naomi Osaka.

Os organizadores do US Open esperam que este novo formato e calendário deem protagonismo ao torneio de duplas mistas, que até então era disputado na segunda semana do Grand Slam.

