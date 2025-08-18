Lassana Diarra pede 65 milhões de euros em processo contra Fifa e Federação Belga

O ex-volante francês Lassana Diarra processou a Fifa e a Federação Belga de Futebol (RBFA) e pediu 65 milhões de euros (R$ 410 milhões na cotação atual) em indenização pelo prejuízo causado pelas regras de transferências, que a justiça europeia considerou contrárias ao direito comunitário da UE, anunciou nesta segunda-feira (18) seu advogado, Martin Hissel.

Como consequência da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), e "na ausência de uma solução amigável, é normal recorrer aos tribunais nacionais para que implantem a sentença do TJUE", explicou Hissell em comunicado.

Em outubro do ano passado, a mais alta corte da justiça europeia considerou que certas regras da Fifa relativas às transferências internacionais de jogadores eram contrárias ao direito europeu, uma decisão que transformou o mercado do futebol.

A pedido da Justiça da Bélgica, o TJUE examinou o caso de Diarra, que em 2014 rescindiu seu contrato com o Lokomotiv de Moscou para assinar com o clube belga Charleroi.

Diarra sofreu uma drástica redução salarial e decidiu deixar o Lokomotiv, que respondeu exigindo US$ 22 milhões (R$ 118 milhões) do jogador pela ruptura de contrato abusiva.

Temendo ter que pagar uma indenização significativa, tal como estipulado pelas regras de transferência, o Charleroi desistiu de contratar Diarra, que levou seu caso para a justiça belga, com o apoio do sindicato mundial de jogadores FIFPro.

A recusa das autoridades do futebol de chegar a uma solução amigável "reflete uma cultura persistente de menosprezo do Estado de direito e dos jogadores, apesar da mensagem muito clara do TJUE", expressou Diarra, citado no comunicado.

"Infelizmente para mim, teremos que nos explicar de novo aos juízes; não nos resta outra opção", acrescentou o ex-jogador.

