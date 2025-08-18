Assine
Líderes da UE terão videoconferência sobre a Ucrânia na terça-feira

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/08/2025 12:53

Os 27 dirigentes da UE terão uma videoconferência na terça-feira para abordar as reuniões organizadas nesta segunda (18) na Casa Branca sobre a Ucrânia, anunciou o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

"A União Europeia continuará trabalhando com os Estados Unidos a favor de uma paz duradoura, que preserve os interesses vitais da Ucrânia e da Europa na questão da segurança", informou no X o dirigente, que preside a instituição que reúne os chefes de Estado e de governo da UE.

cjc/jca/thm/eg/mb/jmo/mvv

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia russia ucrania ue

