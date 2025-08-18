Assine
Torcedor do Liverpool acusado de racismo é banido dos estádios de futebol

AFP
AFP
18/08/2025 12:04

O torcedor do Liverpool que proferiu insultos racistas contra o atacante ganês Antoine Semenyo, do Bournemouth, no jogo que abriu a Premier League há três dias, foi proibido de acessar os estádios de futebol na Inglaterra enquanto a investigação continua aberta, anunciou a polícia nesta segunda-feira (18).

O homem de 47 anos foi expulso de Anfield depois que o jogo, que terminou com a vitória dos 'Reds' por 4 a 2, foi interrompido aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Semenyo informou ao árbitro que foi alvo de racismo.

O torcedor foi detido no sábado e posteriormente liberado, mas ficou proibido de "comparecer a qualquer jogo de futebol oficial no Reino Unido", informou a polícia.

Ele também não pode se aproximar de um estádio "a menos de uma milha (1,6 km)", segundo a nota policial, que acrescentou que a investigação "continua em curso e em estreita colaboração" com o Liverpool.

O zagueiro holandês Virgil Van Dijk, capitão dos 'Reds', disse que o episódio foi uma "vergonha" e pediu "educação para as gerações mais jovens" contra o racismo.

Semenyo, por sua vez, declarou que o incidente o marcará "para sempre".

"Não pelas palavras de uma pessoa, mas porque toda a família do futebol se uniu" em seu apoio, explicou o jogador em suas redes sociais.

