Trump quer acabar com voto por correio nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (18) que levará adiante o movimento para acabar com o voto por correio, retomando assim uma de suas principais obsessões após perder as eleições presidenciais de 2020, uma derrota que nunca admitiu.

"Vou liderar um movimento para eliminar o voto por correspondência e, já que estamos nisso, também as máquinas de votação altamente 'imprecisas', muito caras e controversas, que custam dez vezes mais do que o preciso e sofisticado papel com marca d'água, que é mais rápido e não deixa dúvidas (...) sobre quem GANHOU e quem PERDEU as eleições", escreveu Trump em uma longa publicação em sua plataforma Truth Social.

O mandatário anunciou que assinará um decreto para "ajudar a levar a HONESTIDADE às eleições de meio de mandato", as legislativas de novembro de 2026, sem fornecer detalhes sobre o conteúdo do texto.

Trump nunca reconheceu sua derrota nas eleições presidenciais de 2020 contra Joe Biden (2021-2025) e denunciou, sem apresentar provas, fraude eleitoral generalizada, sobretudo no voto por correio, um método amplamente utilizado nos Estados Unidos.

No pleito de 2024, pouco mais de 30% das cédulas emitidas foram enviadas por correio.

Nesta segunda-feira, ele previu que seu desejo de suprimir o voto por correspondência seria contestado pelos democratas porque, segundo ele, estão "trapaceando em níveis nunca antes vistos".

Nos EUA, a organização das eleições é de competência dos estados, enquanto o Congresso estabelece um marco. Mas Trump questiona essa ideia e, segundo ele, a autoridade do Estado federal prevalece sobre a dos estados.

