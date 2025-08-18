Assine
Presidente da Fifa denuncia 'incidentes inaceitáveis' de racismo na Copa da Alemanha

18/08/2025 11:42

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, qualificou de "incidentes inaceitáveis" os episódios de racismo ocorridos em dois jogos da Copa da Alemanha no último fim de semana e pediu às autoridades do país que tomem medidas.

"É aterrador ver que, pela segunda vez nos últimos dias, tenham ocorrido insultos racistas no futebol", declarou Infantino em um e-mail da Fifa enviado aos veículos de imprensa alemães.

Os jogos da primeira rodada da Copa da Alemanha entre Lokomotive Leipzig (4ª divisão) e Schalke 04 (2ª) e entre Stahnsdorf (5ª divisão) e Kaiserslautern (2ª) foram marcados por estes "incidentes inaceitáveis", segundo as declarações do dirigente.

O primeiro foi interrompido "depois que o atacante do Schalke Christopher Antwi-Adjei foi alvo de insultos racistas".

O jogador ganês de 31 anos avisou a um árbitro auxiliar do ocorrido e a partida ficou paralisada por cinco minutos.

O outro jogo, no Karl-Liebknecht-Stadion, em Potsdam, no leste da Alemanha, "também foi marcado por um insulto racista contra um jogador do Kaiserslautern", disse Infantino.

Na sexta-feira, o jogo entre Liverpool e Bournemouth, que abriu o Campeonato Inglês, em Anfield, também ficou interrompido por alguns minutos por um episódio de racismo contra o atacante ganês Antoine Semenyo.

O autor dos insultos, um torcedor do Liverpool de 47 anos, foi detido e proibido de entrar em qualquer estádio pelo menos enquanto durarem as investigações, informou a polícia inglesa nesta segunda-feira (18).

"Repito e continuarei repetindo: não há espaço para o racismo ou qualquer outra forma de discriminação no futebol", afirmou Infantino.

"Estamos decididos a garantir que os jogadores sejam respeitados e estejam protegidos e que os organizadores das competições e as autoridades tomem as medidas apropriadas", concluiu o presidente da Fifa.

Tópicos relacionados:

copa fbl ger racismo

