Novas chuvas de monção deixam mais de 20 mortos no Paquistão

Chuvas devastadoras deixaram pelo menos 20 mortos nesta segunda-feira (18) no norte do Paquistão, em uma região onde mais de 300 pessoas morreram devido às chuvas de monção iniciadas na semana passada, confirmaram autoridades locais.

As precipitações provocaram inundações, cheias e deslizamentos de terra que devastavam aldeias inteiras, deixando moradores presos nos escombros e mais de 200 desaparecidos.

"Uma chuva forte em Swabi destruiu completamente várias casas, matando mais de 20 pessoas", disse à AFP um funcionário deste distrito da montanhosa província de Khyber-Pakhtunkhwa, no noroeste e na fronteira com o Afeganistão.

Várias localidades foram completamente destruídas por fortes chuvas registradas em muito pouco tempo, disse outra autoridade local, que confirmou o número de mortos.

As chuvas recentes interromperam os trabalhos de busca pelos desaparecidos realizados por parte dos voluntários, enquanto trabalhadores tentavam resgatar os sobreviventes e recuperar corpos sem vida.

Nisar Ahmad, um voluntário de 31 anos do distrito de Buner, o mais afetado, disse que 12 aldeias foram destruídas e que 219 corpos foram recuperados.

"Dezenas de corpos ainda estão soterrados sob a lama e as rochas e só podem ser recuperados com maquinaria pesada (...) No entanto, as estradas improvisadas construídas para acessar a área foram novamente destruídas pelas chuvas", afirmou.

Muitas pessoas fugiram de suas casas em busca de refúgio sob estruturas danificadas ainda de pé e para as montanhas de Buner, uma área de terreno acidentado.

"Crianças e mulheres estão correndo para as montanhas para escapar", relatou Hazrat Ullah, um morador de Buner de 18 anos, à AFP.

Segundo as autoridades, mais de 340 pessoas morreram desde o início das fortes chuvas em Khyber-Pakhtunkhwa na quinta-feira, e novas inundações repentinas são esperadas nos próximos dias.

