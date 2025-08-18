Número de mortos em explosão de fábrica de armas na Rússia sobe para 20

O número de mortos na explosão em uma fábrica de armas na região russa de Ryazan subiu para 20, com mais de 100 feridos, anunciaram as autoridades locais nesta segunda-feira, que também informaram a abertura de uma investigação por violações das normas de segurança.

O balanço inicial era de 11 mortos após a explosão ocorrida na sexta-feira na fábrica Elastik, 200 quilômetros ao sudeste de Moscou, dedicada à produção de explosivos e munições, segundo a imprensa.

"Vinte pessoas morreram em consequência do acidente", anunciaram as autoridades locais nesta segunda-feira no Telegram. Outras 134 pessoas ficaram feridas e 31 permanecem hospitalizadas.

O canal russo no Telegram 112, conhecido por seus vínculos com as forças de segurança, afirmou que a explosão ocorreu devido à detonação acidental de um projétil.

A fábrica já havia recebido várias advertências das autoridades por violações das normas de segurança, acrescentou a mesma fonte.

As operações de resgate prosseguiam nesta segunda-feira, três dias após o acidente.

O Comitê de Investigação abriu um inquérito criminal por violação das normas de segurança industrial e informou que a explosão não foi provocada por um ataque ucraniano.

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia em 2022, Kiev responde com ataques à infraestrutura industrial russa.

Explosões ou incêndios acidentais são comuns na Rússia devido à deterioração das infraestruturas, geralmente do período soviético, ou à violação das normas de segurança.

Em 2021, uma explosão acidental matou 17 pessoas na mesma fábrica. Funcionários do local foram condenados à prisão.

bur/bow/msr/hgs/fp/jc