Bombeiro morre durante combate a incêndios florestais na Espanha

AFP
AFP
18/08/2025 06:10

Um bombeiro morreu em um acidente de caminhão durante o combate aos incêndios em Castilla y Léon, informou nesta segunda-feira o governo da região, o que eleva para quatro o número de mortos na onda de incêndios florestais que afeta a Espanha há mais de uma semana. 

O acidente ocorreu quando o comboio do qual o veículo fazia parte deixava o incêndio para descansar por uma trilha florestal.

"Por algum motivo desconhecido, o veículo tombou e caiu por uma encosta", informou o governo.

Dois bombeiros voluntários morreram em Castilla y Léon durante os combates às chamas, assim como um funcionário romeno de uma hípica no norte de Madri quando tentava proteger os cavalos do incêndio.

Mais de 70.000 hectares queimaram na Espanha nos últimos dias, e mais de 157.000 desde o início do ano, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

