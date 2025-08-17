Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Paolini vence Kudermetova e vai enfrentar Swiatek na final do WTA 1000 de Cincinnati

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/08/2025 19:38

compartilhe

Siga no

A tenista italiana Jasmine Paolini, número 9 do mundo, venceu a russa Veronika Kudermetova (N.36) neste domingo (17) e se classificou pela primeira vez para a final do WTA 1000 de Cincinnati, na qual vai enfrentar a polonesa Iga Swiatek (N.3).

Paolini fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 6-7 (2/7) e 6-3, em duas horas e 20 minutos.

A italiana de 29 anos terá um novo encontro com Swiatek, que a derrotou nos cinco duelos anteriores entre ambas.

"Ela é uma jogadora incrível. É sempre difícil jogar contra ela. Defende bem e saca bem", disse Paolini sobre a ex-número 1 do mundo, que horas antes se classificou para a final ao derrotar a cazaque Elena Rybakina (N.10).

"Vou tentar dar o melhor de mim. É uma finai, gosto de jogar aqui. Vamos lutar e tomara que seja um bom jogo", acrescentou a italiana.

Kudermetova, que buscava sua primeira final do WTA 1000, dificultou a partida ao conseguir uma quebra crucial quando Paolini abriu 5-4 no segundo set e sacava para fechar o jogo.

A italiana manteve a calma na terceira parcial e aproveitou a estratégia arriscada de Kudermetova, que a levou a cometer 75 erros não forçados, para garantir a vaga na final contra Swiatek, que será disputada nesta segunda-feira.

gbv/ma/cb

Tópicos relacionados:

cincinnati semifinales tenis usa wta wta1000

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay