Paolini vence Kudermetova e vai enfrentar Swiatek na final do WTA 1000 de Cincinnati

A tenista italiana Jasmine Paolini, número 9 do mundo, venceu a russa Veronika Kudermetova (N.36) neste domingo (17) e se classificou pela primeira vez para a final do WTA 1000 de Cincinnati, na qual vai enfrentar a polonesa Iga Swiatek (N.3).

Paolini fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 6-7 (2/7) e 6-3, em duas horas e 20 minutos.

A italiana de 29 anos terá um novo encontro com Swiatek, que a derrotou nos cinco duelos anteriores entre ambas.

"Ela é uma jogadora incrível. É sempre difícil jogar contra ela. Defende bem e saca bem", disse Paolini sobre a ex-número 1 do mundo, que horas antes se classificou para a final ao derrotar a cazaque Elena Rybakina (N.10).

"Vou tentar dar o melhor de mim. É uma finai, gosto de jogar aqui. Vamos lutar e tomara que seja um bom jogo", acrescentou a italiana.

Kudermetova, que buscava sua primeira final do WTA 1000, dificultou a partida ao conseguir uma quebra crucial quando Paolini abriu 5-4 no segundo set e sacava para fechar o jogo.

A italiana manteve a calma na terceira parcial e aproveitou a estratégia arriscada de Kudermetova, que a levou a cometer 75 erros não forçados, para garantir a vaga na final contra Swiatek, que será disputada nesta segunda-feira.

gbv/ma/cb