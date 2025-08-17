Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Bolívia conclui votação para eleger presidente e Congresso

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/08/2025 17:20

compartilhe

Siga no

Os centros de votação da Bolívia fecharam neste domingo às 16h00 locais (17h00 de Brasília), para eleições presidenciais e do Congresso nas quais, segundo pesquisas, a direita partia como favorita para derrotar a esquerda após 20 anos.

Com o fechamento das mesas de sufrágio, iniciou-se a contagem manual dos votos, indicou uma fonte do Tribunal Supremo Eleitoral à AFP. Os primeiros resultados das pesquisas de boca de urna serão conhecidos às 20h00 locais (21h00 de Brasília).

gta-jac/nn/am

Tópicos relacionados:

bolivia eleicoes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay