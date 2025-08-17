Swiatek vence Rybakina e vai pela 1ª vez à final do WTA 1000 de Cincinnati

Semifinalista pelo terceiro ano consecutivo, a tenista polonesa Iga Swiatek derrotou a cazaque Elena Rybakina neste domingo (17) e avançou pela primeira vez à final do WTA 1000 de Cincinnati.

Com uma brilhante atuação, Swiatek, atual número 3 do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e 38 minutos.

Campeã de Wimbledon há pouco mais de um mês, a polonesa de 24 anos vai disputar o título com quem vencer a outra semifinal, entre a italiana Jasmine Paolini e a russa Veronika Kudermetova.

"Foi um jogo muito difícil. No início o nível era tão insano e tão rápido que não chegávamos na segunda bola", disse Swiatek após a partida. "Foi um jogo de muita qualidade e estou feliz com a minha atuação, não mudaria nada".

Ex-número 1 do mundo e dona de seis títulos de Grand Slam, Swiatek chega para a final de segunda-feira como grande favorita, independentemente de quem será sua adversária.

Caso levante o troféu, a polonesa também subirá para a segunda posição do ranking da WTA, ultrapassando a americana Coco Gauff, a menos de uma semana do início do US Open (24 de agosto - 7 de setembro), último Grand Slam da temporada.

A final em Cincinnati será a terceira de Swiaetk em seus últimos quatro torneios disputados, e a primeira de WTA 1000 desde que foi campeã em Roma, em maio do ano passado.

