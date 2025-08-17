Assine
Um morto e 44 desaparecidos no Benim por queda de ônibus em um rio

17/08/2025 15:58

Uma pessoa morreu e outras 44 estão desaparecidas no Benim após a queda de um ônibus de passageiros em um rio, na noite de sábado para domingo (17), indicou o Ministério do Interior deste país africano.

Em um comunicado publicado neste domingo, o ministro Alassane Seidou esclareceu que o motorista do ônibus que ia de Lomé a Niamey "perdeu o controle de seu veículo após colidir violentamente contra a grade da ponte sobre o rio Ouemé antes de cair na água".

Nove pessoas foram resgatadas em "estado estável" e enviadas para um hospital, acrescentou o ministro.

As causas do acidente ainda eram desconhecidas na noite deste domingo (tarde no Brasil) enquanto as operações de resgate continuavam.

O acidente ocorreu na estrada nacional nº 2 que atravessa todo o Benim de sua capital econômica Cotonou (sul) até Malanville, cidade fronteiriça com o Níger, ao norte.

str-pid/eg/dd/am

Tópicos relacionados:

acidente benim

