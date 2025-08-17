Zelensky não vê 'nenhum indício' de que Rússia esteja disposta a realizar cúpula tripartite

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou neste domingo (17) que não vê nenhum indício de que a Rússia esteja disposta a realizar uma cúpula tripartite entre ele, o presidente americano, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin.

"Até o momento, a Rússia não deu nenhum indício de que a cúpula tripartite ocorrerá", disse ele durante uma coletiva de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A presidente da Comissão Europeia disse esperar que uma cúpula tripartite seja realizada "o mais breve possível".

O presidente ucraniano viajou a Bruxelas para participar de uma reunião por videoconferência da "coalizão dos voluntários", que reúne os aliados de Kiev, incluindo o presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o chanceler alemão, Friedrich Merz.

Após a cúpula, Zelensky partirá para Washington para participar, juntamente com líderes europeus, de uma reunião com Donald Trump na Casa Branca.

"Não sei exatamente o que Putin e o presidente Trump discutiram" durante a cúpula no Alasca, disse Zelensky.

"E eu gostaria que o presidente Trump desse a mim e aos líderes europeus muitos detalhes", acrescentou.

O que "o presidente Trump nos disse sobre garantias de segurança é muito mais importante para mim do que os pensamentos de Putin. Porque Putin não nos dará nenhuma garantia de segurança", afirmou.

Falando ao lado de Zelensky, Ursula von der Leyen saudou a proposta de Trump de oferecer garantias de segurança à Ucrânia inspiradas na Otan.

A presidente da Comissão também reiterou que a Ucrânia deve ser capaz de manter a sua integridade territorial.

