Europa discute plano de paz para a Ucrânia após cúpula Trump-Putin

17/08/2025 10:40

Os líderes da França, Alemanha e Reino Unido organizam uma videoconferência neste domingo (17) da "coalizão dos voluntários", na qual discutirão um plano de paz para a Ucrânia sem trégua prévia, como proposto por Donald Trump após sua cúpula com Putin. 

O encontro no Alasca entre Trump e Putin, que se esperava crucial para a Ucrânia e a Europa, acabou sendo o grande retorno do presidente russo ao cenário internacional, sem resultar em um cessar-fogo ou novas sanções contra a Rússia. 

O presidente americano inclusive apoia uma proposta russa para fortalecer sua presença no leste da Ucrânia, disse à AFP uma autoridade familiarizada com as conversas telefônicas entre o magnata republicano e os líderes europeus. 

Putin "está, na verdade, pedindo que a Ucrânia abandone o Donbass" e, portanto, ceda completamente esse território, que inclui as regiões orientais de Donetsk e Luhansk, acrescentou a fonte, que também mencionou uma proposta para congelar a linha de frente nas regiões meridionais de Kherson e Zaporizhzhia. 

Sete meses após o início da invasão da Ucrânia, a Rússia declarou a anexação dessas quatro regiões ucranianas em setembro de 2022, embora suas tropas ainda não controlem totalmente nenhuma delas. 

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que rejeita qualquer concessão territorial, será recebido por Trump na Casa Branca na tarde de segunda-feira. 

Embora tenha expressado sua gratidão pelo convite, Zelensky alertou no sábado que a recusa de Moscou em aceitar um cessar-fogo "complica a situação". 

Vários líderes europeus viajarão a Washington para apoiar o presidente ucraniano nesta reunião.

