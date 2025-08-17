Assine
Internacional

Bolívia inicia eleições para presidente e Congresso com direita como favorita

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/08/2025 09:14

As eleições gerais na Bolívia começaram neste domingo (17) com a direita como favorita, após 20 anos de governos de esquerda, anunciou o Tribunal Supremo Eleitoral. 

Mais de 7,9 milhões de bolivianos são chamados a votar entre oito candidatos presidenciais e a renovar o Congresso de 166 membros, em meio a uma grave crise econômica. 

O chefe da autoridade eleitoral, Oscar Hassenteufel, inaugurou o dia da votação, que se estenderá até as 16h00, horário local (17h00 no horário de Brasília).

Tópicos relacionados:

bolivia eleicoes

