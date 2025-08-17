Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ao menos 150 desaparecidos no norte do Paquistão após chuvas de monção

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/08/2025 08:12

compartilhe

Siga no

Ao menos 150 pessoas estão desaparecidas no norte do Paquistão, onde equipes de resgate vasculham os escombros há três dias, após as chuvas de monção terem deixado quase 350 mortos, informaram autoridades locais à AFP neste domingo (17). 

Só no distrito de Buner, "pelo menos 150 pessoas podem estar presas nos escombros de suas casas ou foram arrastadas pelas águas da enchente", disse Asfandyar Gatak, chefe da autoridade de gestão de desastres na província de Khyber Pakhtunkhwa, que faz fronteira com o Afeganistão. 

Desde quinta-feira, chuvas torrenciais atingem o país, causando inundações, transbordamentos e deslizamentos de terra que varreram vilarejos inteiros e deixaram muitos moradores presos nos escombros. 

A maioria das vítimas foi arrastada por enchentes repentinas, morreu quando suas casas desabaram ou foi eletrocutada.

la-zz/jma/pt/es/mmy/aa

Tópicos relacionados:

clima inundacoes meteorologia paquistao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay