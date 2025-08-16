Bayern vence Stuttgart (2-1) e é campeão da Supercopa da Alemanha

O Bayern de Munique, atual campeão da Bundesliga, conquistou seu primeiro título oficial da temporada, a Supercopa da Alemanha, ao derrotar o Stuttgart por 2 a 1 neste sábado (16), com gols de Harry Kane e Luis Díaz.

Díaz, contratado no final de julho por 75 milhões de euros (R$ 473 milhões na cotação atual) junto ao Liverpool, marcou seu primeiro gol em um jogo oficial pelo Bayern.

O atacante colombiano balançou a rede no segundo tempo (77'), depois de Kane abrir o placar aos 18 minutos de jogo.

O Stuttgart, campeão da Copa da Alemanha na temporada passada, diminuiu nos acréscimos com Jamie Leweling (90'+3), mas já não havia mais tempo para uma reação.

Este é o 11º título do Bayern na Supercopa (recorde), torneio que tradicionalmente abre a temporada na Alemanha e que neste ano leva pela primeira vez o nome do lendário Franz Beckenbauer, que faleceu em janeiro de 2024, aos 78 anos.

A Bundesliga começará no próximo fim de semana e o time de Munique vai estrear na sexta-feira, contra o RB Leipzig, que neste sábado derrotou o modesto Sandhausen (4ª divisão) por 4 a 2, na primeira fase da Copa da Alemanha.

dwi-tba/dr/cb