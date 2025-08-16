Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Bayern vence Stuttgart (2-1) e é campeão da Supercopa da Alemanha

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/08/2025 18:00

compartilhe

Siga no

O Bayern de Munique, atual campeão da Bundesliga, conquistou seu primeiro título oficial da temporada, a Supercopa da Alemanha, ao derrotar o Stuttgart por 2 a 1 neste sábado (16), com gols de Harry Kane e Luis Díaz.

Díaz, contratado no final de julho por 75 milhões de euros (R$ 473 milhões na cotação atual) junto ao Liverpool, marcou seu primeiro gol em um jogo oficial pelo Bayern.

O atacante colombiano balançou a rede no segundo tempo (77'), depois de Kane abrir o placar aos 18 minutos de jogo.

O Stuttgart, campeão da Copa da Alemanha na temporada passada, diminuiu nos acréscimos com Jamie Leweling (90'+3), mas já não havia mais tempo para uma reação.

Este é o 11º título do Bayern na Supercopa (recorde), torneio que tradicionalmente abre a temporada na Alemanha e que neste ano leva pela primeira vez o nome do lendário Franz Beckenbauer, que faleceu em janeiro de 2024, aos 78 anos.

A Bundesliga começará no próximo fim de semana e o time de Munique vai estrear na sexta-feira, contra o RB Leipzig, que neste sábado derrotou o modesto Sandhausen (4ª divisão) por 4 a 2, na primeira fase da Copa da Alemanha.

dwi-tba/dr/cb

Tópicos relacionados:

fbl ger supercopa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay