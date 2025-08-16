Assine
Haaland faz 2 e City goleia Wolverhampton na estreia no Inglês

AFP
AFP
Repórter
16/08/2025 16:16

Um dos favoritos ao título, o Manchester City começou o Campeonato Inglês goleando o Wolverhampton fora de casa por 4 a 0 neste sábado (16), com dois gols do atacante norueguês Erling Haaland.

Desta forma, o time do técnico Pep Guardiola sobe provisoriamente para a ponta da tabela, enquanto espera o fim da primeira rodada com os jogos de domingo e segunda-feira.

Mas além da liderança, o City conseguiu passar seu recado: quer voltar a levantar o troféu da Premier League, depois de ver o Liverpool ser o campeão da última edição, interrompendo sua série de quatro títulos consecutivos.

As novas contratações dos 'Citizens' corresponderam nesta primeira rodada, começando pelo meio-campista holandês Tijjani Reijnders, que brilhou em seu primeiro jogo no futebol inglês.

Foi ele quem derrubou o muro defensivo dos 'Wolves', iniciando a jogada do primeiro gol de Haaland, aos 34 minutos.

Pouco depois, Reijnders fez o segundo do time de Manchester batendo de canhota (37') e, no segundo tempo, voltou a ser decisivo para Haaland balançar a rede mais uma vez (61').

Na reta final, o atacante francês Rayan Cherki, que chegou ao City vindo do Lyon na pré-temporada, fechou a goleada com um chute de fora da área (81').

jta/dr/cb

