Trump apoia plano territorial de Putin na Ucrânia, segundo fonte e imprensa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apoia a proposta russa de tomar o controle total de duas regiões ucranianas e congelar a linha de frente em outras que Moscou controla apenas parcialmente, indicou à AFP uma fonte conhecedora do caso.

A fonte, que pediu anonimato, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, "de fato pede que a Ucrânia abandone o Donbass", uma área composta pelos oblasts (regiões administrativas) de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia.

"Trump se inclina a apoiar isso", disse a fonte.

Trump conversou no sábado com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e dirigentes europeus sobre as conversas com Putin na sexta-feira.

"O presidente ucraniano rejeitou deixar o Donbass", assinalou a fonte.

Zelensky tem rejeitado qualquer concessão territorial, argumentando que está obrigado pela Constituição ucraniana, mas não descartou abordar o tema em uma reunião trilateral com Trump e Putin.

O New York Times também citou dois funcionários europeus que afirmaram que Trump apoia o plano "de cessar a guerra na Ucrânia cedendo territórios não conquistados aos invasores russos, em vez de tentar um cessar-fogo".

O Financial Times informou que Putin disse a Trump que "ele pode congelar o restante da linha de frente se suas demandas fundamentais forem atendidas" e a mensagem foi transmitida diretamente por Trump em sua conversa de sábado.

A fonte da AFP disse que funcionários americanos assinalaram que, se as demandas da Rússia forem cumpridas, então "Putin não continuaria a ofensiva nos oblasts de Kherson e Zaporizhzhia e, portanto, haveria ali uma espécie de congelamento".

"Mas de fato tudo dependerá da palavra de honra de Putin", acrescentou a fonte.

Vários meses depois do início de sua invasão à Ucrânia, a Rússia reivindicou, em setembro de 2022, a anexação desses quatro oblasts ucranianos, embora suas tropas não controlassem totalmente nenhum deles.

As forças russas ocupam agora quase todo o oblast de Lugansk e grande parte do oblast de Donetsk, incluindo suas respectivas capitais.

Não é o caso de Zaporizhzhia e Kherson, onde os principais centros estão sob controle ucraniano.

A Rússia já havia anexado a península ucraniana da Crimeia em 2014.

