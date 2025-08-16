Assine
Air Canada cancela centenas de voos devido à greve de comissários de bordo

16/08/2025 14:49

A Air Canada cancelou centenas de voos e suspendeu as operações neste sábado (16) em resposta à greve dos comissários de bordo que exigem melhores salários, uma medida que, segundo a empresa, afetará aproximadamente 130.000 passageiros diariamente. 

A maior companhia aérea do Canadá, que voa diretamente para 180 cidades em todo o mundo, pediu aos clientes que não se dirijam ao aeroporto se tiverem passagens aéreas da Air Canada ou de sua subsidiária de baixo custo, a Air Canada Rouge. 

A empresa afirmou que os voos da Air Canada Express, operados por terceiros, não seriam afetados pela paralisação. 

"A Air Canada lamenta profundamente o impacto que a greve está tendo sobre os clientes", afirmou a empresa em um comunicado. 

O Sindicato Canadense de Funcionários Públicos (Cupe), que representa os 10.000 comissários de bordo da Air Canada, informou que a greve começou oficialmente neste sábado por volta de 1h00, horário local (2h00 no horário de Brasília), após o fim do aviso prévio de 72 horas. 

Em resposta, a Air Canada iniciou um bloqueio patronal dos comissários de bordo do Cupe, uma medida que impede os funcionários de trabalhar durante o conflito.

Todos os 700 voos programados para este sábado foram cancelados. 

Antes do início oficial da ação sindical, a companhia aérea já havia reduzido gradualmente suas operações. Na noite de sexta-feira, anunciou o cancelamento de 623 voos nos últimos dias, o que afetou mais de 100.000 passageiros. 

A Air Canada afirmou que continua comprometida em negociar a renovação de seu acordo coletivo de trabalho com a Cupe.

