PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Trump quer plano de paz na Ucrânia após fracasso em garantir cessar-fogo

WASHINGTON:

Trump quer plano de paz na Ucrânia após fracasso em garantir cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu neste sábado (16) em buscar diretamente um acordo de paz para encerrar a guerra na Ucrânia, após o fracasso em garantir um cessar-fogo imediato durante sua cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin.

KIEV:

Rússia reivindica mais duas localidades; Ucrânia diz que repeliu avanço russo

O Exército russo anunciou, neste sábado (16), a captura de duas localidades no leste da Ucrânia, enquanto Kiev alegou ter repelido um recente avanço russo, pouco antes do encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump.

PARIS:

O que se sabe da cúpula entre Trump e Putin sobre a Ucrânia

Um "acordo de paz" em vez de um cessar-fogo na Ucrânia, sanções contra Moscou ignoradas... Estes são os principais resultados da cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin:

KHARKIV:

Ucranianos desiludidos após cúpula Trump-Putin porque 'não há paz'

Pavlo Nebroev ficou acordado até de madrugada em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, aguardando o resultado da reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin, que, ao fim das contas, considerou "inútil".

ANCHORAGE:

Após cúpula de alto risco, Trump parece ter cedido a Putin

Donald Trump queria ser ousado: uma cúpula pomposa e arriscada com Vladimir Putin para ver se o líder russo cederia na guerra na Ucrânia. No final, parece que foi Trump, e não Putin, quem cedeu.

MADRI:

Incêndios consomem noroeste e oeste da Espanha

A Espanha, que entra em sua terceira semana de alerta de onda de calor, continua combatendo os incêndios concentrados no noroeste e oeste, onde o exército foi mobilizado para ajudar a extinguir as chamas.

PESHAWAR:

Monção causa mais de 340 mortes no Paquistão em 48 horas

As equipes de resgate tentam, neste sábado (16), recuperar os corpos soterrados sob os escombros no norte do Paquistão, onde chuvas de monção excepcionalmente fortes mataram 344 pessoas em 48 horas.

ISTAMBUL:

'Tropicalização': aumento da temperatura no Mediterrâneo preocupa especialistas

"Esta manhã, estávamos a 30 metros de profundidade e a água estava a 29°C", diz Murat Draman, instrutor de mergulho da província de Antália, no sul da Turquia, na linha de frente da "tropicalização" do Mediterrâneo.

(clima meio-ambiente meteorologia Turquia natureza oceano mar, 606 palavras, já transmitida)

