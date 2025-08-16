Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chanceler alemão sugere que cúpula Trump-Putin-Zelensky ocorra na Europa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/08/2025 13:27

compartilhe

Siga no

A cúpula entre Trump, Zelensky e Putin poderia ocorrer na Europa, sugeriu neste sábado (16) o chanceler alemão, apesar da ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o presidente russo.

"Acredito (...) que tal reunião tripartite ocorrerá. A data e o local ainda estão por definir (...) Propusemos que o local seja na Europa", declarou Friedrich Merz em uma entrevista às emissoras alemãs NTV e RTL, transmitida neste sábado e da qual a AFP obteve uma cópia textual antecipadamente.

"Talvez este devesse ser o local onde essas conversas aconteçam de forma permanente", acrescentou o líder alemão, sem mencionar nenhuma cidade ou país específico.

"São questões de detalhe. Somente serão esclarecidas nos próximos dias ou mesmo nas próximas semanas", continuou Merz.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu uma ordem de prisão contra Vladimir Putin em março de 2023 devido à transferência "ilegal" de crianças ucranianas para a Rússia.

Neste sábado, os líderes europeus disseram estar prontos para realizar uma cúpula entre Donald Trump, Volodimir Zelensky e Vladimir Putin no dia seguinte à reunião no Alasca entre o presidente americano e seu homólogo russo sobre o conflito na Ucrânia.

clp/msr/dd/aa

Tópicos relacionados:

alemanha diplomacia eua franca politica russia ucrania ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay