Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Polícia abre investigação por insultos racistas a atacante do Bournemouth no estádio do Liverpool

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/08/2025 12:20

compartilhe

Siga no

A polícia inglesa anunciou que abriu uma investigação após um torcedor do Liverpool ter proferido insultos racistas contra o atacante ganês Antoine Semenyo, do Bournemouth, no jogo de abertura da Premier League.

O jogador declarou neste sábado (16), um dia depois da partida, que os insultos que recebeu o marcarão "para sempre",

"Não pelas palavras de uma pessoa, mas porque toda a família do futebol se uniu" para apoiá-lo, explicou.

O jogo, que terminou com a vitória do Liverpool por 4 a 2, foi paralisado aos 29 minutos, quando Semenyo relatou os insultos por parte de um torcedor dos 'Reds', um homem de 47 anos, que foi expulso do estádio de Anfield.

Depois da partida, a Premier League anunciou que abriria uma investigação interna e que dava todo o seu apoio ao jogador.

Em comunicado, a organização do campeonato inglês afirmou que iria "trabalhar com as partes envolvidas e as autoridades para garantir que nossos estádios ofereçam um ambiente inclusivo e agradável para todos".

Na sexta-feira, o zagueiro holandês Virgil van Dijk, capitão do Liverpool, disse que o episódio foi uma "vergonha" e pediu "educação para as gerações mais jovens" contra o racismo.

gbe/cyj/dam/meb/cb

Tópicos relacionados:

eng fbl gha racismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay