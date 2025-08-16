Assine
Macron, Starmer e Merz realizarão videoconferência com aliados de Kiev no domingo

16/08/2025 11:03

O presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, se reunirão por videoconferência no domingo (17), às 13h (10h00 no horário de Brasília), com os países da "coalizão de voluntários", aliada a Kiev, para se prepararem para as próximas etapas das negociações de paz sobre a Ucrânia, anunciou Paris neste sábado (16). 

Essas consultas ocorrerão na véspera da visita do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a Washington e após a cúpula realizada no Alasca entre o presidente americano, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin.

hr/pab/swi/meb/msr/aa

