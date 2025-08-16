Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Líderes europeus estão dispostos a facilitar uma cúpula Trump-Zelensky-Putin

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/08/2025 08:55

compartilhe

Siga no

Líderes europeus afirmaram, neste sábado (16), que estão dispostos a facilitar uma cúpula entre Donald Trump, Volodimir Zelensky e Vladimir Putin, um dia após a reunião no Alasca entre os presidentes russo e americano sobre o conflito na Ucrânia. 

"Estamos (...) dispostos a trabalhar com os presidentes Trump e Zelensky com vistas a uma cúpula tripartite, com o apoio da Europa", disseram a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e os líderes de França, Alemanha e Reino Unido em um comunicado conjunto. 

Trump também mencionou a possibilidade de uma reunião tripartite em sua plataforma Truth Social. 

"O presidente Zelensky virá a Washington, ao Salão Oval, na tarde de segunda-feira. Se tudo correr bem, agendaremos uma reunião com o presidente Putin", publicou. 

Os europeus conversaram com o magnata republicano e Zelensky na manhã deste sábado, horas após a cúpula no Alasca. Em seguida, tiveram uma segunda conversa telefônica, após a qual divulgaram o comunicado conjunto. 

Em sua mensagem, os líderes europeus também insistiram que a Rússia "não pode ter" poder de veto sobre o caminho da Ucrânia em direção à União Europeia e à Otan.

"É a Ucrânia que deve tomar as decisões sobre seu território", afirmaram. 

Eles também declararam estar "dispostos a manter a pressão" sobre a Rússia por meio de sanções "enquanto as mortes na Ucrânia continuarem".

cjc/jca/es/mab/mmy/msr/aa

Tópicos relacionados:

alemanha conflito diplomacia eua franca gb russia ucrania ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay